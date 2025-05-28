Сегодня исполняется 74 года генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Богданов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов:

— Уважаемый Владимир Леонидович! Поздравляя Вас с днем рождения, хочу выделить в первую очередь ваш профессионализм, ваш патриотизм и вашу скромность. Под вашим руководством «Сургутнефтегаз» стал одним из лидеров отрасли, и я очень рад, что этому способствовала наша многолетняя совместная работа по подготовке кадров. Успешная работа Вашей уникальной команды, которую Вы объединили для устойчивого развития «Сургутнефтегаза» на протяжении десятилетий, для социального развития в регионе присутствия и по всей стране,— блестящий пример служения интересам Родины. Внося огромный личный вклад в успехи отрасли, науки, спорта и социальной сферы страны, Вы остаетесь «за кадром», но являетесь именно тем центром, который обеспечивает синергетический эффект. Еще раз благодарю Вас за многолетнюю дружбу и сотрудничество и желаю здоровья и успешной реализации ваших проектов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»