Прокуратура начала проверку по ДТП с двумя пострадавшими детьми в Астрахани
Прокуратура Кировского района Астрахани приступила к проверке по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Согласно релизу, дорожная авария произошла накануне, во вторник. Водитель иномарки «Черри Тиго» при движении со стороны ул. Академика Королева в сторону переулка Иванова сбил мальчиков 2010 и 2008 годов рождений.
В результате ДТП пострадавших увезли в медучреждение. По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении.