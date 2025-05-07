Прокуратура начала проверку по ДТП с двумя пострадавшими детьми в Астрахани

Прокуратура Кировского района Астрахани приступила к проверке по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, дорожная авария произошла накануне, во вторник. Водитель иномарки «Черри Тиго» при движении со стороны ул. Академика Королева в сторону переулка Иванова сбил мальчиков 2010 и 2008 годов рождений.

В результате ДТП пострадавших увезли в медучреждение. По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении.

Павел Фролов