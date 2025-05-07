Имущество омского «Сиблифта» снова выставлено на торги за 555 млн рублей

Конкурсный управляющий омского ООО «ПКФ Сиблифт» выставил на торги посредством публичного предложения имущество предприятия по начальной цене 555,5 млн руб., говорится в материалах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги пройдут в рамках процедуры банкротства предприятия, ранее являвшегося одним из лидеров по производству лифтового оборудования в Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

На торги одним лотом выставлено движимое и недвижимое имущество завода. В состав лота также включены оборудование для производства лифтов, нежилые помещения общей площадью 25,7 тыс. кв. м, право аренды земельного участка, товарный знак, офисная техника, автомобили.

Заявки принимаются до 19 июня 2025 года, подведение итогов торгов состоится 24 июня. Размер задатка — 20%, величина повышения начальной цены — 5%.

Ранее сообщалось, что имущество «Сиблифта» выставлялось на продажу, однако торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Как писал «Ъ-Сибирь», процедура наблюдения в отношении ООО «ПКФ Сиблифт» была введена в мае 2022 года. В феврале 2023-го должник был признан несостоятельным. Кредиторская задолженность компании на тот момент составляла 5 млрд руб.

Лолита Белова