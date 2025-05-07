Стоимость ремонта Красавинского моста оценили в 5,69 млрд рублей

В Перми объявлен конкурс на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта Красавинского моста на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Как следует из информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 5,69 млрд руб. Победителя определят 26 мая. Первым на это обратило внимание издание Business Class.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно опубликованным документам, срок исполнения контракта — до 12 ноября 2027 года. Источник финансирования — федеральный бюджет. Капитальный ремонт предполагает реконструкцию существующих пролетных строений и опор. Трехполосное движение по ремонтируемой очереди моста не изменится, но будут демонтированы мостовое полотно, швы и опорные части. Работы проведут на очереди моста с направлением движения из Кировского района.

Красавинский мост через Каму был открыт 21 октября 2005 года, с этого времени он ни разу не закрывался на капитальный ремонт. В феврале 2024 года стоимость ремонтных работ оценивалась в 3,5 млрд руб.