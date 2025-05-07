Стоимость ремонта Красавинского моста оценили в 5,69 млрд рублей
В Перми объявлен конкурс на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта Красавинского моста на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Как следует из информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 5,69 млрд руб. Победителя определят 26 мая. Первым на это обратило внимание издание Business Class.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Согласно опубликованным документам, срок исполнения контракта — до 12 ноября 2027 года. Источник финансирования — федеральный бюджет. Капитальный ремонт предполагает реконструкцию существующих пролетных строений и опор. Трехполосное движение по ремонтируемой очереди моста не изменится, но будут демонтированы мостовое полотно, швы и опорные части. Работы проведут на очереди моста с направлением движения из Кировского района.
Красавинский мост через Каму был открыт 21 октября 2005 года, с этого времени он ни разу не закрывался на капитальный ремонт. В феврале 2024 года стоимость ремонтных работ оценивалась в 3,5 млрд руб.