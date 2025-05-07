Суд оштрафовал жителя Пензы на 100 тыс. за насилие в отношении инспектора ДПС

В Пензе суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

45-летний житель Пензы получил штраф в размере 100 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, вечером 29 ноября минувшего года фигурант, находясь за рулем автомобиля «ГАЗ-270710», протаранил припаркованную легковушку на парковке близ магазина на ул. Кронштадтской областного центра. В момент наезда он находился в состоянии опьянения.

На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Во время оформления ДТП фигурант ударил ногой старшего инспектора ДПС. Сотрудники полиции пресекли его противоправные действия.

Павел Фролов