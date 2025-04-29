Истребитель F/A-18 ВМС США упал с палубы авианосца в море

Истребитель F/A-18 Hornet упал с палубы американского атомного авианосца USS Harry Truman в Красном море. Самолет утонул, пострадал один матрос, сообщает пресс-служба ВМС США.

Инцидент произошел вчера, 28 апреля. По данным пресс-службы, F/A-18E буксировался в ангаре, когда экипаж потерял контроль над самолетом. В результате истребитель и тягач упали за борт. Пострадавший моряк получил легкие травмы. Ведется расследование инцидента, добавили в ВМС. По данным CNN, один истребитель F/A-18 стоит более $60 млн.

Накануне вечером йеменские хуситы заявили о нанесении серии ударов по американской авианосной группе, в том числе по авианосцу Harry Truman. Они назвали эту атаку ответом на удары США по Йемену. В ночь на 28 апреля как минимум восемь человек погибли в результате авиаудара США. До этого хуситы сообщали об ударах по американским авианосцам 5, 6, 11, 18 и 22 апреля.