Верховный суд США разрешил Трампу запретить трансгендерам* служить в армии

Верховный суд США во вторник, 6 мая, разрешил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской в РФ) служить в армии.

Ранее господин Трамп подписал указ, в котором подчеркивалось, что сексуальная идентичность трансгендерных военнослужащих «противоречит приверженности солдата честному, правдивому и дисциплинированному образу жизни, даже в личной жизни» и наносит ущерб боевой готовности.

Как говорится в опубликованном решении на сайте суда, окончательное решение вынесет апелляционная инстанция в случае жалобы.

Право на службу в американской армии трансгендеры (ЛГБТ признана экстремистской в РФ) получили в 2016 году при президенте Бараке Обаме. В декабре 2024 года Дональд Трамп говорил, что в период работы его администрации правительство будет придерживаться официальной политики признания только двух полов: мужского и женского.