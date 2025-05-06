Количество сбитых БПЛА на пути к Москве выросло до 9

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о еще трех сбитых БПЛА на подлете к Москве. Всего за день силы ПВО отразили атаку еще шести дронов. О пострадавших не сообщается. На месте работают спецслужбы.

О четырех предыдущих случаях отчитывалось Минобороны, еще о двух сообщил Сергей Собянин. Из-за риска воздушной опасности не работают столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Рейсы задержаны или переведены на другие аэродромы.