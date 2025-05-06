В Брянской области женщина погибла при атаке дрона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на гражданский автомобиль в селе Случевск Погарского района. В результате удара погибла женщина. Не уточняется, был ли в автомобиле кто-то еще в момент атаки.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь. Уважаемые жители, убедительно прошу всех соблюдать максимальную бдительность и осторожность!» — сказано в сообщении губернатора.

Еще одна атака совершена в селе Старые Юрковичи Климовского района. Из-за попадания FPV-дрона местный житель получил легкие осколочные ранения. Господин Богомаз уточнил, что мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Также поврежден жилой дом.

Екатерина Отрашкевич