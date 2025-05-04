Евросоюз повысил давление президенту Сербии

Приезд президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая на празднование Дня Победы оказался под вопросом. В субботу, 3 мая, он экстренно прервал свой визит в США после того, как ему стало плохо из-за резкого повышения артериального давления, и вернулся в Белград, где его госпитализировали. Накануне комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос предупредила сербского лидера, что его участие в праздновании 9 Мая в Москве будет иметь негативные последствия для переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Johanna Geron / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Johanna Geron / Reuters

О том, что Александру Вучичу неожиданно стало плохо во время поездки в США и он срочно вернулся в Белград, сообщило 3 мая «Радио и телевидение Сербии». Сербскому президенту пришлось прервать визит в США, где у него были запланированы встречи с президентом Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями Республиканской партии.

По прилете в Белград Александра Вучича сразу же госпитализировали в Военно-медицинскую академию, где было проведено его всестороннее обследование. Спустя пару часов ведущий кардиолог центра Драган Динчич объявил, что причиной плохого самочувствия президента стало резкое повышение артериального давления, «сейчас состояние его стабильное, но несколько дней он не сможет приступить к работе». В тот же день Александра Вучича выписали из больницы.

Недомогание президента Сербии поставило под вопрос его приезд в Москву 9 мая на празднование Дня Победы, несмотря на неоднократные заверения, что в тот день он непременно будет на Красной площади. Еще в ходе пребывания в США Александр Вучич пожаловался журналистам на нападки со стороны ЕС из-за его планов поехать 9 мая в Москву:

«Их волнует только одно — как наказать Сербию и меня. Моя поездка в Москву стала для них обсессией... Я готов подвергнуться любому виду санкций в отношении меня.

Я сказал Путину, что 9 мая приеду в Россию, я связан словом, данным моему народу, каждому. Никто другой не должен страдать, я поеду, если только со мной что-то не случится или какая-то угроза не нависнет над Сербией».

Перед самой поездкой в США Александр Вучич встретился в Белграде с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, которая прямо предупредила сербского президента, что его участие в праздновании 9 Мая в Москве будет иметь негативные последствия для переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. Еще более определенно высказался генсек эстонского МИДа Джонатан Всевиов: «Решения имеют свою цену. В данном случае участие в параде в Москве означало бы “нет” членству в ЕС».

Предупреждения из Евросоюза неизменно следовали всякий раз, когда президент Сербии подтверждал свой приезд в Москву 9 мая. Представитель МИД РФ Мария Захарова недавно сравнила их с методами, которые использует мафия.

Тем не менее почти после каждого такого предупреждения Александр Вучич говорил о визите в российскую столицу уже не столь определенно. Так, в обращении к нации 16 апреля он признал, что «предстоит период давления», и выразил сомнение, «сможет ли наша армия (ее участие в параде на Красной площади было обещано сербским президентом.— “Ъ”) выдержать это давление или нет». Впрочем, Александр Вучич заверил тогда, что «на данный момент» он не изменил решения о поездке в Москву. Потом его приезд 9 мая подтвердил президенту РФ Владимиру Путину лично патриарх Сербский Порфирий (см. “Ъ” от 24 апреля).

Впрочем, источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, уже тогда предполагали, что Александр Вучич окончательно определится с визитом 9 мая в Москву «только перед самой этой датой — из опасения разрыва с Евросоюзом, на который завязана сербская экономика». «Президент Сербии хотел бы любой ценой избежать участия в параде на Красной площади 9 мая из-за последствий, которые ему грозят со стороны Запада. Экстренное прерывание визита в США под предлогом серьезного недомогания идеально вписывается в такой сценарий,— говорит “Ъ” главный редактор балканского портала Aktuelno Балша Кнежевич.— Однако большой вопрос, сработает ли этот сценарий.

После стольких обещаний и заверений Москве Александру Вучичу надо прибыть 9 мая в российскую столицу хоть на носилках».

Осторожный оптимизм относительно приезда сербского президента на День Победы в Москву выразил и первый вице-премьер, глава Минфина Сербии Синиша Мали, который был с ним в поездке в США. «Президент отменил все мероприятия на ближайшие дни,— сообщил Синиша Мали после телефонного разговора с президентом.— Через день, два, три, когда поправится, он выступит с обращением. Но, зная его как человека слова и учитывая, что он дал слово, что будет там (в Москве.— “Ъ”), думаю, слово свое он сдержит. Однако я не могу сейчас это утверждать».