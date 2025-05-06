ЕС выступает за право Гренландии самостоятельно решать вопрос о суверенитете

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз поддерживает право Гренландии самостоятельно решать вопрос о своем суверенитете. Она добавила, что ЕС продолжит инвестиции в остров и партнерство с его властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Любые решения относительно будущего Гренландии должны приниматься народом Гренландии. Потому что единственный способ сохранить основанный на правилах мировой порядок — это полное уважение принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ»,— сказала Кая Каллас на заседании Европарламента (цитата по сайту ЕС).

Как добавила госпожа Каллас, Евросоюз остается одним из крупнейших партнеров Гренландии. Ежегодно автономной территории в составе Дании выделяют около 4% бюджета ЕС. «И ЕС продолжит инвестировать в Гренландию, в это взаимовыгодное, основанное на ценностях партнерство»,— добавила глава европейской дипломатии.

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о желании Вашингтона присоединить Гренландию. 5 мая он сказал, что не исключает применения военной силы для достижения этой цели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гренландии доверили Арктику».