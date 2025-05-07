Водку позвали на выручку

Сеть товаров с фиксированными ценами Fix Price (MOEX: FIXP) начала в тестовом режиме продавать крепкий алкоголь в нескольких своих магазинах в Москве. Присутствие спиртных напитков на полке магазина может увеличить его общую выручку в два раза, однако Fix Price сложно будет справиться с конкуренцией со стороны других розничных сетей, которые давно торгуют алкоголем, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

У сети по продаже товаров с фиксированными ценами Fix Price появились лицензии на торговлю алкоголем, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Три из них были выданы департаментом торговли и услуг Москвы в марте и апреле 2025 года, еще одна —минсельхозом Московской области 5 мая. По словам собеседника “Ъ”, близкого к ритейлеру, продажи крепкого алкоголя уже тестируются в нескольких магазинах сети в столице, в ассортименте представлены водка, виски, ром, настойки. В Fix Price информацию комментировать не стали.

Ранее Fix Price ввела в свой ассортимент слабоалкогольные напитки — пиво и пивные напитки, для торговли которыми лицензия не нужна. Директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что одна лицензия на торговлю алкоголем стоит около 60 тыс. руб. в год. Лицензия может распространяться как на одну точку продаж, так и на сотню магазинов, если они объединены одним юрлицом, поясняет эксперт.

Fix Price в 2007 году учредили основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Как следует из данных Fix Price, на 31 марта 69,7% акций компании принадлежат структурам Сергея Ломакина, 2,8% — менеджменту, free-float — 27,5%. GDR Fix Price торгуются на Московской и Астанинской международной биржах.

Чистая прибыль ритейлера в первом квартале, согласно результатам по МСФО, увеличилась на 4,4% год к году и достигла 3,4 млрд руб., выручка выросла на 3,9%, до 74,4 млрд руб. У сети более 7 тыс. магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Армении, Монголии и ОАЭ. Кроме того, компания планирует в 2025 году выйти на рынок Сербии (см. “Ъ” от 19 марта).

Цель расширения ассортимента крепким алкоголем — повышение трафика и среднего чека, говорит собеседник “Ъ”, близкий к Fix Price. Лицензии на торговлю спиртным компания получила на фоне роста доли продовольственных товаров в структуре продаж. Как говорилось в отчетности компании, в первом квартале доля такой продукции увеличилась на 3,6 процентного пункта (п. п) год к году, до 29,5%, доля непродовольственных, наоборот, снизилась на 4,1 п. п., до 44,6%. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в целом алкогольная продукция одна из ключевых трафикообразующих категорий, поэтому дополнение ассортимента этой категорией должно позитивно сказаться на показателях трафика и среднего чека.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных продуктовых ритейлеров), алкоголь может формировать в среднем от 15% до 40% от оборота магазина в зависимости от его типа. По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, присутствие алкоголя на полке магазина может увеличить его общую выручку вдвое. Из-за специфики Fix Price спиртные напитки, скорее всего, будут торговаться там вплотную к минимальным розничным ценам (МРЦ) на них, полагает господин Шапкин. С 1 января 2025 года МРЦ на водку составляет 349 руб. за 0,5 л, бренди — 472 руб., коньяка — 651 руб.

По мнению Вадима Дробиза, Fix Price ориентирована в основном на женщин, которым крепкие напитки менее интересны. Сеть вряд ли справится с конкуренцией с алкомаркетами или другими крупными федеральными сетями, уже давно торгующими такими напитками, считает эксперт.

Виктория Колганова, Владимир Комаров, Алина Мигачёва