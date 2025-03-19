Твердые цены нацелились на Сербию

Сеть по продаже товаров с фиксированными ценами Fix Price (MOEX: FIXP) готовится выйти на рынок Сербии, где до конца 2025 года планирует открыть несколько магазинов. Это станет первой попыткой компании освоить европейский рынок, сейчас ритейлер работает в ОАЭ, Монголии и ряде постсоветских республик. Формат дискаунтера, развиваемый Fix Price, очень популярен в Сербии, однако практически все ниши на розничном рынке страны заняли немецкая Lidl, словенская Mercator и нидерландская Delhaize.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Информацию о том, что Fix Price ищет сотрудников для работы в Сербии, “Ъ” обнаружил на сайте с вакансиями HH.ru. В частности, компания планирует нанять HR-специалиста, который будет формировать команду для продвижения сети на сербском рынке. Работа в Сербии также упоминается в вакансиях главного бухгалтера и старшего юриста. Источник “Ъ” на розничном рынке знает о планах Fix Price открыть во второй половине 2025 года в этой стране несколько офлайн-магазинов. По его словам, одновременно ритейлер намерен запустить и онлайн-продажи.

В Fix Price подтвердили “Ъ” намерение выйти на рынок Сербии. Но в компании не стали уточнять детали. В сети лишь пояснили, что условия рынка и структура потребительского спроса в этой стране соответствуют условиям ее бизнес-модели.

Fix Price в 2007 году учредили основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. В декабре 2016 года газета «Ведомости» сообщила, что новыми акционерами Fix Price стали топ-менеджеры, в том числе гендиректор Дмитрий Кирсанов, структура «ВТБ Капитала». Сейчас, по данным СПАРК, 100% сети принадлежит АО «Фикс прайс», которое, в свою очередь управляется казахстанской Fix Price plc. По итогам 2024 года, согласно отчетности по МСФО, выручка сети увеличилась на 7,9% год к году, до 314,9 млрд руб., чистая прибыль — на 7%, до 22,2 млрд руб.

В Fix Price напомнили, что магазины сети уже работают в Казахстане, Белоруссии, ОАЭ, Армении, Узбекистане и Монголии. Сербия станет для ритейлера первой европейской страной, куда она выйдет.

В этой стране с 2020 года работает другой российский дискаунтер — «Светофор», развивающий на рынках европейских стран отдельный бренд Mere. В Сербии ритейлер успел открыть около 20 магазинов. В компании не ответили на вопросы “Ъ”. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская отмечает, что в Европе «Светофор» «чувствует себя не очень хорошо». Она напомнила, что у дискаунтера был бизнес в Литве, Германии и Бельгии.

По состоянию на лето 2024 года в Сербии действовало более 2 тыс. компаний, созданных юридическими и физическими лицами из России, заявлял тогда сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета по сотрудничеству Ненад Попович. По его словам, всплеск интереса российского бизнеса к стране ожидаемо произошел после начала в 2022 году военного конфликта между РФ и Украиной. На 2021 год в Сербии было всего 80 компаний, основанных выходцами из России, указывал господин Попович.

По словам руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, на розничном рынке Сербии доминируют в основном иностранные торговые сети, включая Delhaize (Нидерланды), Lidl (Германия), Mercator (Словения).

Доля иностранных компаний в стране составляет около 80%, остальные 20% — Univerexport, DIS, Aman, Gomex. Учитывая этот фактор, практически единственной нишей, перспективной для российских ритейлеров, остается сегмент дискаунтеров, считает он.

Сектор розничной торговли за последние годы стал самым прибыльным в экономике Сербии, поясняет господин Гафаров. Еще один привлекательный для ритейлеров фактор — высокая инфляция в стране, что позволяет розничным сетям увеличивать выручку, добавляет эксперт.

Виктория Колганова