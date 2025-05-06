«Интер РАО» хочет взыскать 264,7 млн рублей с «Силовых машин»

«Интер РАО» (MOEX: IRAO) 30 апреля обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к «Силовым машинам» на сумму 264,7 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Информация о деталях дела еще не раскрыта.

Как сообщили «Ъ» в «Интер РАО», исковые требования связаны с просрочкой поставки оборудования для модернизации одного из энергоблоков Костромской ГРЭС. «Ъ» направил запрос в «Силовые машины».

Костромская ГРЭС (3720 МВт) — одна из крупнейших тепловых электростанций России, ежегодный отпуск электроэнергии составляет около 15 млрд кВт•ч. В марте правительство РФ утвердило перенос сроков модернизации пятого блока Костромской ГРЭС — с февраля 2025 года на ноябрь 2026 года (см. «Ъ» от 19 февраля).

Ранее Нижневартовская ГРЭС (структура «Интер РАО») подала два иска к «Силовым машинам» на общую сумму 1,8 млрд руб.

Анна Тыбинь