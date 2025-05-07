В Кировском и Московском районах Казани обновят дороги на 326 млн рублей
В Кировском и Московском районах Казани приведут в порядок автомобильные дороги, внутриквартальные проезды, а также остановочные павильоны и ограждения. Общая сумма работ составит 326 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В Кировском и Московском районах Казани обновят дороги на 326 млн рублей
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
На территории двух районов в период с 6 июня по 31 декабря 2025 года выполнят сезонное содержание дорог — уборку, подсыпку, чистку и другие виды работ. Летом планируется обслужить более 374 тыс. кв. м проезжей части, зимой — порядка 225 тыс. кв. м. Работы охватят дороги трех категорий, а также внутриквартальные проезды.
Кроме того, будет проведен ремонт 348 погонных метров ограждений и 20 метров барьерных конструкций. Также на остановках обновят более 1,2 тыс. кв. м металлических покрытий и отремонтируют 60 кв. м стеклопакетов.
Все работы финансируются из бюджета муниципального образования Казани.