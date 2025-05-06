Новороссийский комбинат хлебопродуктов перевалил 8,4 млн тонн зерна в 2024 году

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (ПАО НКХП), входящий в группу АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), по итогам 2024 года экспортировал 8,4 млн т зерновых культур. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Портовая перевалка грузов стала наиболее доходным направлением для группы ОЗК в 2024 году. Главным активом компании является ПАО НКХП — крупнейший портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна.

Рекордный объем экспортной перевалки зерновых позволил комбинату достичь выручки в 90,7 млрд руб. Чистая прибыль предприятия составила 9 млрд руб.

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» представляет собой портовый перегрузочный комплекс с двумя элеваторами и комплексом портовых сооружений. Общая вместимость хранилищ предприятия достигает 300 тыс. т. Глубина у причальной стенки позволяет обрабатывать суда грузоподъемностью до 72 тыс. т. В состав производственных мощностей НКХП также входит мельница трехсортного помола пшеницы с производительностью 150 т в сутки.

Алина Зорина