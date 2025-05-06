Новороссийский комбинат хлебопродуктов перевалил в 2024 году 8,4 млн тонн зерна

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП», входит в Группу АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) — по итогам 2024 году перевалил на экспорт 8,4 млн т зерновых культур. Об этом сообщается в отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Наиболее прибыльным сегментом в 2024 году для Группы ОЗК стала портовая перевалка грузов. Ключевым активом компании выступает крупнейший портовый перевалочный комплекс в акватории Азово-Черноморского бассейна ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Благодаря рекордной перевалке зерновых на экспорт, выручка составила 90,7 млрд руб. Чистая прибыль — 9 млрд руб.

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») — высокотехнологичный портовый перевалочный комплекс, включающий в себя два элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 300 тыс. т, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда DW до 72 тыс. т. Также в состав производственного направления предприятия входит мельница трехсортного помола пшеницы производительностью 150 т/сут.

Алена Воробьева