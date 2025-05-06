Директора пермского ТЮЗа могут наградить почетным знаком за заслуги перед городом

Администрация Перми внесла на рассмотрение гордумы предложение о поощрении почетной грамотой и знаком «За заслуги перед городом Пермь» трех пермяков. Согласно проектам решений, почетным знаком предлагается наградить директора ГКБУК «Пермский театр юного зрителя» Артема Агеева «за заслуги в сфере культуры, значительный личный вклад в развитие и популяризацию театрального искусства в городе Перми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пермский ТЮЗ Фото: пермский ТЮЗ

Как указано в документах, почетные грамоты могут вручить заместителю генерального директора по персоналу АО «Пермский мукомольный завод» Наталии Крыловой и проректору по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» Светлане Шепелевой. Госпоже Крыловой — «за значительный личный вклад в развитие пищевой промышленности», госпоже Шепелевой — за «многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие системы высшего образования».