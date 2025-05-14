Уважаемые гости столицы Татарстана!Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДУМ РТ Фото: ДУМ РТ

Российская цивилизация развивается на обширной территории Евразии, для которой характерна тесная взаимосвязь между разными религиозными и этническими группами. Ислам среди них занимает особое место. Весомая роль ислама в общественно-политической жизни нашей страны определяется двумя факторами: во-первых, значительная часть коренного населения России относится

к мусульманам, во-вторых, Россия соседствует со многими странами исламского мира. Поэтому исламский фактор в реализации внутренней и внешней политики нашей страны всегда будет иметь значимость.

В эти дни Казань по праву является столицей исламского мира, потому что принимает множество высоких гостей из мусульманских стран и служит площадкой для обсуждения актуальных проблем современной уммы и в целом всего человечества. Во время форума вы увидите многонациональное культурное разнообразие и уникальные традиции, дружбу и согласие между народами России, а также богатейшее многовековое духовное наследие и нынешние зримые достижения мусульман нашей страны. Благодаря им Казань получила статус культурной столицы исламского мира, который будет носить в 2026 году. Уверен, что на KazanForum 2025 вы убедитесь в открытости и заинтересованности России в сотрудничестве с исламскими государствами и в том, что наша Родина – это часть исламского мира.

Желаю всем участникам Международного экономического форума плодотворной работы и прошу Всевышнего, чтобы Он наделил Россию благоденствием, а мусульманскую умму – Своей безграничной милостью!

Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий РТ Камиль Самигуллин