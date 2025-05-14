Сердечно приветствую российских и зарубежных участников ХVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и молитвенно желаю форуму плодотворной работы.

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Считаю очень верным решением, что в дни проведения KazanForum в 2025 году столица Татарстана собирает под председательством раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова членов группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», министров культуры стран-участниц Организации Исламского Сотрудничества, а также мусульманских духовных деятелей со всей России.

Казань по праву считается воротами в Россию для наших друзей и партнеров из исламского мира. Основанием для этого является не только промышленный и экономический потенциал Республики Татарстан, но и значительное исламское культурное, духовное наследие, накопленное на этих землях в течение более чем 11 веков, после официального объявления ислама средневековой Волжской Булгарией религией ее народов и племен в 922 году. Гостям и участникам форума открыта возможность посетить исторические места и ежегодное многолюдное памятное собрание в честь принятия ислама нашими давними предками.

Теологическая мысль российского мусульманства будет представлена на X Всероссийской научно-практической конференции «Чтения имени Шигабутдина Марджани», в ходе которой мы будем обсуждать роль богословов в развитии правовой культуры и гражданской идентичности, что является темой не менее актуальной и для государств исламского мира. Милостью Господа да будут все наши мероприятия и встречи успешны и послужат общему благу.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин