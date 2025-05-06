Barbie и Hot Wheels дорожают из-за американских пошлин

Производитель кукол Barbie и машинок Hot Wheels предупредил, что вынужден будет повысить цены на свою продукцию из-за тарифов Трампа. При этом ценники в американских магазинах на игрушки компании Mattel резко выросли еще в апреле.

Mattel объясняет рост цен на свою продукцию «неопределенной макроэкономической ситуацией» и стремлением «полностью компенсировать потенциальный рост издержек из-за пошлин». Помимо повышения цен компания также будет вынуждена снизить размер скидок на игрушки и ограничить рекламу.

Почти половина продаж Mattel приходится на американский рынок и примерно 20% продаваемых в США игрушек компания ввозит из Китая. Кроме того, Mattel ввозит игрушки из Индонезии, Малайзии и Таиланда, в отношении которых США также ввели высокие пошлины.

Анализ Telsey Advisory Group показал, что стоимость продукции Mattel в ряде магазинов США выросла сразу после объявления Дональда Трампа о введении импортных пошлин. Так, в сети Target кукла Barbie в купальном костюме всего за одну неделю подорожала на 42,9%, до $14,99 — это едва ли не самый резкий рост цены на потребительские товары в последнее время.

Учитывая ситуацию с пошлинами, Mattel заявила, что пока не будет делать прогнозы на весь финансовый год. По итогам первого квартала чистые продажи Mattel оказались выше прогнозов аналитиков LSEG и достигли $827 млн (рост 2%), валовая прибыль выросла с 48% до 49,4%. Акции компании после публикации отчетности теряют 1,1%. С начала года они подешевели почти на 9%.

Алена Миклашевская