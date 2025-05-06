Хищения вывели на чистые воды

Как стало известно “Ъ”, сотрудники ФСБ и МВД выявили махинации при реализации проекта модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) курортов Краснодарского края. Пока речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на проектирование канализаций, по обвинению в котором арестовали экс-гендиректора одной из компаний-подрядчиков. Причем часть похищенного была потрачена фигурантом на реконструкцию могилы и памятника Гавриилу Державину. Сейчас идет проверка других «экологических» контрактов и деятельности курировавших их чиновников Минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуется следователями ГСУ ГУ МВД по Москве при оперативном сопровождении ФСБ России. Изначально в материалах шла речь о неустановленных лицах, потом фигурантом дела стал бывший гендиректор ООО «РКС-Чистые воды» Альфред Галиев, обвиняемый в хищении более 32 млн руб.

Нацпроект «Экология», содержащий множество программ, в том числе связанных с водными ресурсами, реализуется с 2018 года.

В частности, через Минприроды проходят федеральные проекты «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов» на Алтае. Одновременно через Минстрой реализуются две региональные программы, также связанные с водными ресурсами,— «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» и «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края». Только в рамках последней во исполнение поручения президента России в октябре 2022 года были заключены 17 контрактов между краевыми муниципальными образованиями и федеральным автономным учреждением (ФАУ) «РосКапСтрой» Минстроя на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для реконструкции и строительства ОСК вместо стоков в море.

На краснодарские ОСК было выделено за счет инфраструктурного бюджетного кредита 66,2 млрд руб.

В свою очередь, ФАУ для проектных работ создало «РКС-Чистые воды», главой которого стал выходец из строительной отрасли Татарстана Альфред Галиев. Ранее он являлся одним из руководителей ФГУП Минспорта «Спорт-Инжиниринг», которое выступало заказчиком и проектировщиком строительства стадионов к ЧМ по футболу 2018 года.

В декабре 2022 года по краснодарским ОКС прошли первые авансовые платежи на проведение проектно-изыскательских работ на сумму 2,4 млрд руб. Тогда же, по версии следствия, Альфред Галиев с помощью двух бывших подчиненных создал ООО «Проект-строй». Согласно полученному от «РосКапСтроя» «РКС-Чистые воды» техзаданию, необходимо было собрать исходные данные по объектам Краснодарского края, а стоимость работ составила 32 млн руб. Как считают следователи, работы были проведены в «РКС-Чистые воды», а по бумагам — в «Проект-строе», куда и были перечислены средства.

При этом большую часть из них, по версии следствия, Альфред Галиев и его помощники потратили на благотворительность: реконструкцию могилы и памятника поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину под Великим Новгородом.

Сам господин Галиев был уволен из компании, а заявление на него написал новый гендиректор «РКС-Чистые воды» Максим Крюков. Адвокат фигуранта, которому на днях Тверской райсуд Москвы продлил срок ареста, от комментариев воздержался.

Между тем, по данным “Ъ”, ФСБ продолжает проверять проекты, связанные с модернизацией ОСК Кубани. Сотрудников спецслужбы интересуют формирование и возможное завышение цен как на работы, так и на оборудование, а также решения руководителей, в том числе курирующих данное направление из Минстроя.

Сергей Сергеев