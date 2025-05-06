Синоптики прогнозируют заморозки в Нижегородской области 7 мая

Ночью и утром 7 мая 2025 года в Нижегородской области прогнозируются заморозки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В воздухе ожидаются заморозки от 0 до -2°С, на поверхности почвы — от 0 до -4°С. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью сельхозкультур. Также прогнозируется рост числа пожаров из-за возрастания нагрузок на системы электроснабжения, неисправности отопительного оборудования.

Днем и вечером 7 мая прогнозируется переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 11-12°С.

Галина Шамберина