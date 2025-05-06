В Башкирии запретят продажу алкоголя 24 мая
В Башкирии в день Последнего звонка — 24 мая — запретят продажу алкоголя, напомнили в пресс-службе министерства торговли и услуг республики. Запрет касается только розничной продажи в магазинах и не распространяется на предприятия общепита.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Продажа алкоголя в республике запрещена в День молодежи, во время сабантуев, также сокращено время продажи алкоголя в новогодние каникулы.
Ограничения на продажу спиртного в Башкирии ввели с января 2020 года. Республика стала первым регионом, установившим такие меры в качестве эксперимента.