Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9730 баллов. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8085. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7850. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4815. 5 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440. 6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4130. 7 (15). Каспер Рууд (Норвегия) —- 3715. 8 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635. 9 (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 3550. 10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3440. 11 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3290. 12 (12). Томми Пол — 3210. 13 (13). Бен Шелтон (оба — США) — 3020. 14 (14). Артюр Фис (Франция) — 2920. 15 (16). Григор Димитров (Болгария) — 2685. 16 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2640. 17 (8). Андрей Рублев (Россия) — 2580. 18 (21). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2425. 19 (18). Стефанос Циципас (Греция) — 2420. 20 (20). Томаш Махач (Чехия) — 2215… 24 (25). Карен Хачанов — 1910… 77 (73). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 816.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 118 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 6773. 3 (4). Кори Гауфф — 6603. 4 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 6243. 5 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 4875. 6 (5). Мэдисон Кис (США) — 4824. 7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4781. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4193. 9 (10). Эмма Наварро (США) — 3797. 10 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3761. 11 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 3023. 12 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2983. 13 (12). Каролина Мухова (Чехия) — 2919. 14 (17). Элина Свитолина (Украина) — 2810. 15 (14). Дарья Касаткина (Австралия) — 2686. 16 (15). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2664. 17 (16). Аманда Анисимова (США) — 2617. 18 (18). Елена Остапенко (Латвия) — 2235. 19 (21). Донна Векич (Хорватия) — 2226. 20 (22). Екатерина Александрова — 2158. 21 (20). Людмила Самсонова — 2150… 28 (29). Анна Калинская — 1674… 34 (39). Анастасия Потапова — 1469... 50 (52). Вероника Кудерметова — 1132… 52 (47). Анастасия Павлюченкова — 1088… 57 (54). Полина Кудерметова — 1022… 67 (76). Анна Блинкова — 917… 85 (83). Камилла Рахимова — 814… 98 (97). Эрика Андреева (все — Россия) — 740.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.