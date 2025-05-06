В Улан-Удэ открыли памятник Сталину

В Октябрьском районе Улан-Удэ открыт памятник Иосифу Сталину. Как сообщает бурятское республиканское отделение (БРО) КПРФ, сооружение было установлено по инициативе «ветеранов комсомола, коммунистов и простых жителей города».

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В отделении партии также добавили, что люди хотели «увековечить память о государственном деятеле», при этом установка памятника «вызвала широкий общественный резонанс», а «некоторые представители власти высказали сомнения относительно целесообразности такой акции».

В разговоре с «Ъ» секретарь БРО КПРФ, депутат народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Цыренов уточнил, что установка скульптуры не потребовала выдачи разрешения от властей Улан-Удэ, так как место для нее было выбрано на территории садоводческого некоммерческого товарищества. При этом, по словам господина Цыренова, региональное отделение КПРФ ведет согласовательную работу с администрацией города по установке еще одного мемориала, посвященного Иосифу Сталину, в центральной части Улан-Удэ.

Уже открытый памятник в Улан-Удэ представляет собой бюст, размещенный на постаменте. Общая высота композиции чуть больше человеческого роста. Как сообщалось ранее, в 2023 году в Волгограде памятник Иосифу Сталину был открыт на территории музея-панорамы «Сталинградская битва». Рядом с ним также установлены бюсты маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому. Сооружения установлены в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.

Влад Никифоров, Иркутск