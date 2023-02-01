В Волгограде открыли памятник Иосифу Сталину

На территории музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде прошло торжественное открытие памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. Об этом сообщила администрация области. Как отмечает волгоградское издание V1.ru , сооружения установлены в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.

Торжественное открытие памятников состоялось в рамках программы 80-летнего юбилея победы в битве на Волге. Инициаторам установки памятников выступило ветеранское сообщество.

Автор скульптур — заслуженный художник России Сергей Щербаков. Для создания бюстов использовались архивные фотографии. Иосиф Сталин изображен в парадной форме с медалями и орденами. Скульптуры выполнены из бронзы и установлены на гранитных постаментах.

Церемонию открытия посетили сотни людей, в том числе чиновники и военнослужащие. Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин в ходе открытия заявил, что жители просят вернуть городу название Сталинград. Город носил его с 1925 по 1961 год, затем был переименован в Волгоград.

Во времена СССР в Сталинграде было установлено множество памятников Иосифу Сталину, в том числе у музея обороны Царицына, на площади Павших Борцов, у здания администрации Тракторозаводского района, в городском саду. Самый большой памятник Иосифу Сталину в мире установили в 1952 году на набережной Волго-Донского канала. Его снесли в 1962 году после переименования города. Впоследствии в городе снесли еще несколько монументов. До сегодняшнего дня в городе было два памятника Иосифу Сталину — у здания обкома КПРФ и у краеведческого музея.

Лусине Баласян