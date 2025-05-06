Фабрика льгот

После шокировавшего американскую киноиндустрию заявления Дональда Трампа о том, что он собирается обложить стопроцентными пошлинами фильмы, произведенные не в США, Белый дом уточнил, что никаких финальных решений еще не принято. Администрация президента в настоящее время рассматривает различные варианты мер по поддержке кинопроизводства. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В соображениях о том, как сделать Голливуд снова великим, Дональд Трамп пока не сошелся с самим Голливудом

Фото: Damian Dovarganes / AP В соображениях о том, как сделать Голливуд снова великим, Дональд Трамп пока не сошелся с самим Голливудом

Фото: Damian Dovarganes / AP

Напомним, что в воскресенье, 4 мая, Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что уполномочил Министерство торговли и Торговое представительство США начать процесс введения стопроцентных пошлин на все произведенные за рубежом фильмы, которые ввозятся в страну. При этом говорил он в своем посте и последующем интервью на ту же тему не об иностранных фильмах, а о проектах голливудских студий, которые снимаются за границей по экономическим причинам, в этом американский президент видит ни больше ни меньше угрозу национальной безопасности.

Фондовый рынок отреагировал на эти заявления падением акций крупнейших голливудских компаний: Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount и Lionsgate Studios.

В аналитическом отчете Morgan Stanley говорилось, что по одному посту в соцсетях «практически невозможно оценить влияние на отрасль или на конкретные компании», однако подчеркивалось, что стопроцентные пошлины на всю стоимость картины или ее часть «приведут к снижению количества фильмов, их удорожанию и более низким доходам для всех в этом бизнесе».

При этом из слов Трампа непонятно, каким образом будут вводиться пошлины, имеется ли правовая основа для их принятия (по многочисленным мнениям экспертов, ее нет, так как фильмы не относятся к категории материальных товаров), а также будут ли они распространяться на произведенную за рубежом телепродукцию. Поэтому основной реакцией на них в киноиндустрии — как американской, так и мировой — стали шок и замешательство.

На эти вопросы не ответило и поясняющее заявление Белого дома в понедельник. В нем говорится, что, «хотя окончательное решение по тарифам на иностранные фильмы еще не принято, администрация изучает все варианты выполнения директивы президента Трампа по защите национальной и экономической безопасности нашей страны, одновременно делая Голливуд снова великим». Таким образом, можно сделать вывод, что введение пошлин, если вообще состоится, займет какое-то время.

В тот же день, общаясь с журналистами, Трамп подчеркнул, что не собирается вредить киноиндустрии, а хочет ей помочь.

«Мы собираемся встретиться с представителями отрасли,— сказал он.— Я хочу убедиться, что они довольны, потому что мы все заботимся о рабочих местах». Пока опять же неясно, с кем именно и когда конкретно он собирается встречаться.

Джон Войт, назначенный Трампом одним из трех «специальных посланников» в Голливуде, виделся с президентом в выходные в его резиденции в Мар-а-Лаго и обсуждал меры поддержки киноиндустрии. По сообщению издания Deadline, план, предложенный оскаровским лауреатом и его командой, включает федеральные налоговые льготы, изменения в налоговых кодексах, создание договоров о совместном производстве с зарубежными странами и субсидии для владельцев кинотеатров, теле- и кинокомпаний. Кроме того, в нем есть пункты о профессиональном обучении и «пошлинах в определенных ограниченных обстоятельствах» (но никак не стопроцентных и не на все фильмы).

Cо своей стороны губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — демократ, которого Трамп непосредственно обвинил в «некомпетентности» и в том, что кинопроизводство утекает за границу,— собирается увеличить программу налоговых льгот штата для кино- и телепроизводителей до $750 млн в год. В ответ на заявления президента он предложил ему поддержать эту программу на федеральном уровне, подняв сумму до $7,5 млрд. Свое предложение об общенациональных стимулах для киноиндустрии готовит и сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф. Однако отраслевая пресса пока сомневается, что противоборствующие партии смогут объединиться и забыть о своих противоречиях, чтобы вместе делать Голливуд снова великим.

Юлия Шагельман