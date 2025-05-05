Таможня дает кино

Дональд Трамп заявил, что собирается ввести стопроцентную пошлину на фильмы, произведенные за пределами США. Судя по контексту, речь идет о картинах, продюсируемых голливудскими студиями, но по экономическим причинам снимающихся за рубежом. Эти меры, считает Трамп, спасут «умирающую» американскую киноиндустрию, однако представители последней его мнение не разделяют. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Вечером в воскресенье, 4 мая, Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что уполномочил Министерство торговли и Торговое представительство США начать процесс введения стопроцентной пошлины на все произведенные за рубежом фильмы.

«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью,— написал господин Трамп.— Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие регионы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, помимо прочего, еще и <идеологические> послания и пропаганда!» Завершил он свой пост набранными капслоком словами: «Мы хотим, чтобы фильмы делались в Америке снова!»

Производство американских фильмов действительно все чаще происходит за границей. Согласно данным некоммерческой организации FilmLA, объем кино- и телесъемок в Лос-Анджелесе за последние десять лет сократился на 40%.

В то же время многие страны предлагают кинокомпаниям всяческие льготы и ребейты в ответ на создание рабочих мест и привлечение туристического потока к местам съемок. Благодаря финансовым стимулам популярными направлениями для производства голливудского кино стали Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Чехия, Венгрия и другие страны Восточной Европы. Еще одна причина съемок за рубежом — локации-достопримечательности, от природных красот до европейских столиц и средневековых замков, которые сами по себе являются приманкой для зрителей.

В интервью телесети C-SPAN 4 мая Дональд Трамп обвинил другие страны в том, что они «крадут возможности кинопроизводства у Соединенных Штатов», и подчеркнул, что финансирование съемок фильмов иностранными правительствами является «в каком-то смысле угрозой» для США. Ответственность за уход кинокомпаний из страны он возложил на «некомпетентного» губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, занимающего эту должность с 2019 года.

В свою очередь, представитель администрации Ньюсома в комментарии изданию Deadline заявил, что у президента нет полномочий вводить подобные пошлины. Сам же губернатор еще с прошлого года продвигает план по увеличению налоговых льгот в Калифорнии именно для того, чтобы подтолкнуть кинокомпании вернуть производство в Голливуд.

По слухам, налоговые льготы (уже на федеральном уровне) как средство спасения индустрии собирался предложить Трампу и Джон Войт, назначенный вместе с Мелом Гибсоном и Сильвестром Сталлоне «специальным посланником» президента в Голливуде. В отличие от своих коллег, Войт отнесся к этому назначению серьезно и действительно провел ряд встреч с представителями профессиональных гильдий и профсоюзов «фабрики грез». Но то ли не успел донести до Трампа свое предложение, то ли оно оказалось совсем не таким, как ожидали инсайдеры индустрии.

Из крупных голливудских проектов, которые должны выйти в прокат уже в этом году, за рубежом снимались «Миссия невыполнима: Финальная расплата», спин-офф франшизы «Джон Уик» «Балерина», «Аватар: Огонь и пепел».

Сейчас идут съемки «Одиссеи» Кристофера Нолана, выход которой назначен на следующий год,— локации включают Грецию, Марокко и Сицилию. В Лондоне уже стартовало производство новых «Мстителей», там же запланированы съемки следующего «Человека-Паука» и «Звездных войн». Все это потенциальные блокбастеры, сборы которых жизненно необходимы киноиндустрии, сильно потрепанной пандемией, забастовками 2023 года, пожарами в Лос-Анджелесе и прочими бедами.

Не стоит забывать и о производителях мало- и среднебюджетных фильмов, которые сейчас тоже в основном снимаются за пределами США. Для этого сектора удорожание производства, которое последует за введением пошлин, по сути, будет означать полную его невозможность.

Пока, впрочем, совершенно неясно, каким образом эта мера будет осуществляться на практике.

Возможно, как пишет Deadline, размер пошлин будет зависеть от суммы финансовых льгот, полученных производителями от иностранных государств, но это лишь предположения, не подкрепленные никакой конкретикой.

Также в заявлениях Дональда Трампа ничего не сказано о фильмах иностранных киностудий, купленных для проката в США.

Предыдущие меры президента Трампа уже привели к тому, что Китай решил сократить квоту для американских фильмов в своем прокате: таким образом голливудские студии потеряли очень привлекательный и прибыльный канал сбыта. Новые меры повлияют непосредственно на американский и на весь мировой кинорынок, сделав производство фильмов еще более дорогим, рискованным и ненадежным, чем сейчас. Первые последствия президентских заявлений, скорее всего, станут заметны уже на Каннском кинорынке, который стартует одновременно с фестивалем 13 мая.

Юлия Шагельман