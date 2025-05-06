Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дональд Трамп сделает Алькатрас снова великим

Президент США хочет возобновить работу легендарной американской тюрьмы

Президент США Дональд Трамп взбудоражил общественность новым неожиданным заявлением: он намерен возобновить работу легендарной тюрьмы на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Для Дональда Трампа Алькатрас — своего рода символ возвращения суровой, но справедливой Америки. Эксперты между тем сомневаются в осуществимости и финансовой целесообразности проекта.

Тюрьма Алькатрас

Тюрьма Алькатрас

Фото: Fred Greaves / Reuters

Тюрьма Алькатрас

Фото: Fred Greaves / Reuters

О своей идее насчет Алькатраса Дональд Трамп впервые рассказал в соцсети Truth Social в воскресенье, 4 мая. Он заявил, что уже поручил Бюро тюрем, Министерству юстиции и другим ведомствам «заново открыть существенно расширенную и перестроенную» тюрьму. В этом учреждении будут содержаться «самые безжалостные и жестокие преступники Америки», отметил он. И добавил: такое большое пространство также может понадобиться для временного содержания нелегалов, которых администрация планирует депортировать.

Многие подумали, что президент шутит: на острове давно нет тюрьмы, там сейчас музей. Но в беседе с журналистами 5 мая, Дональд Трамп подтвердил свои планы.

При этом он не стал скрывать, что речь идет об аллегории, которая может стать знаковой для его президентства: «Печальный символ, но это символ закона и порядка». Так хозяин Белого дома, вероятно, пытается поддерживать образ жесткого борца с преступностью и умело апеллирует к культурным символам старших поколений американцев, которые помогли ему выиграть выборы.

«Думаю, я должен был стать кинорежиссером,— пошутил господин Трамп, отвечая на вопрос о том, как ему пришла в голову идея снова открыть Алькатрас в качестве тюрьмы.— Я думаю, это что-то олицетворяет. Сейчас эта громадина стоит там, ржавея… Она как бы символизирует что-то одновременно ужасное и прекрасное, сильное и жалкое».

Директор Бюро тюрем Уильям Маршалл рассказал: он уже приказал «немедленно провести оценку, чтобы определить потребности и следующие шаги» для восстановления тюрьмы. «Мы с нетерпением ждем восстановления этого мощного символа закона, порядка и справедливости»,— отметил чиновник.

Тюрьма Алькатрас (иногда из-за неприступности ее называют The Rock — «Скала») расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Это учреждение оставило значительный след в истории уголовно-исполнительной системы США и в культуре в целом. Построенный как военно-морской форт в 1859 году, Алькатрас был преобразован в федеральную тюрьму в 1934-м. Там отбывали сроки Аль Капоне, Джордж «Машинган» Келли и другие известные преступники. Тюрьма вдохновила создателей таких голливудских фильмов, как «Побег из Алькатраса» и «Скала». Эти картины погружали зрителя в мрачную атмосферу и повествовали о драматических судьбах заключенных, стремящихся к свободе и совершивших невозможное — успешный побег из самой неприступной тюрьмы. Все это романтизировало Алькатрас. Тюрьма закрылась в 1963 году. Сегодня остров можно посетить с туристическими целями. Посетителям рассказывают о суровых реалиях жизни за решеткой в ХХ веке, жестоких методах содержания заключенных и о том, как изменилась система управления тюрьмами, став более гуманной.

Причиной закрытия тюрьмы в 1963 году были высокие эксплуатационные расходы из-за изоляции острова. Соленая вода и морской воздух оказывали на инфраструктуру здания разрушительное воздействие. Содержание каждого заключенного обходилось в $10 в день, в то время как в других учреждениях речь шла всего о $3. Федеральное управление тюрем тогда подсчитало, что на восстановление и поддержание объекта нужно $3–5 млн в год (эквивалентно $30–50 млн сегодня). Эта сумма не включала в себя ежедневные эксплуатационные расходы.

Вспоминая об этом, эксперты и чиновники в Калифорнии утверждают, что проект господина Трампа нереалистичен. «Невероятно сложный и пугающий — вот как я бы его описал»,— заявил в беседе с The Hill бывший смотритель парка при Службе национальных парков в Алькатрасе, автор нескольких книг про тюрьму Джон Мартини.

Телеканал CNN добавляет, что возрождение Алькатраса в качестве федеральной тюрьмы крайне непрактично и может привести к потере миллионов долларов налогоплательщиков.

И это в то время, когда Департамент эффективности правительства (DOGE) Илона Маска урезает федеральное финансирование по всем фронтам. Приведение тюрьмы в соответствие с современными стандартами — не обязательно для заключенных, но просто для обеспечения безопасности сотрудников тюрьмы, которым придется там работать,— практически неподъемная задача, полагает телеканал.

В интервью Politico председатель Демократической партии Сан-Франциско Нэнси Танг заявила, что считает план Дональда Трампа глупым. «Я не могу подобрать слова,— сказала она.— Для страны способ продемонстрировать силу — не возвращаться в прошлое. Дни, когда Алькатрас был местом заключения, давно прошли».

Екатерина Мур

Фотогалерея

История тюрьмы на острове Алькатрас

Предыдущая фотография
Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско (Калифорния, США). Первоначально территория острова использовалась как военный форт, однако позднее он был превращен в сверхзащищенную тюрьму для особо опасных преступников и тех, кто совершал попытки побега из предыдущих мест заключения. В настоящее время тюрьма расформирована, остров превращен в музей, куда ходит паром из Сан-Франциско

Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско (Калифорния, США). Первоначально территория острова использовалась как военный форт, однако позднее он был превращен в сверхзащищенную тюрьму для особо опасных преступников и тех, кто совершал попытки побега из предыдущих мест заключения. В настоящее время тюрьма расформирована, остров превращен в музей, куда ходит паром из Сан-Франциско

Фото: AP / Eric Risberg

Остров Алькатрас находится в 2,4 км от берега и омывается холодными водами с сильными подводными течениями. В 1934 году, когда США захлестнула небывалая волна преступности, тюрьму передали федеральному правительству и оборудовали по последнему слову техники

Остров Алькатрас находится в 2,4 км от берега и омывается холодными водами с сильными подводными течениями. В 1934 году, когда США захлестнула небывалая волна преступности, тюрьму передали федеральному правительству и оборудовали по последнему слову техники

Фото: AP / RJF

В 1930-х годах старые деревянные решетки заменили на стальные, в камеры провели электрическое освещение, что позволяло постоянно наблюдать за заключенными, а в столовой установили распылители слезоточивого газа, которые дистанционно включались в случае беспорядков. Все подземные тоннели, которые можно было бы использовать для побега, замуровали

В 1930-х годах старые деревянные решетки заменили на стальные, в камеры провели электрическое освещение, что позволяло постоянно наблюдать за заключенными, а в столовой установили распылители слезоточивого газа, которые дистанционно включались в случае беспорядков. Все подземные тоннели, которые можно было бы использовать для побега, замуровали

Фото: Security Pacific National Bank Collection / Wikipedia

Известный гангстер и грабитель поездов Рой Гарднер был самым разыскиваемым человеком на тихоакеанском побережье США за всю историю. За его голову предлагали $5 тыс. — очень крупную сумму по тем временам. В 1921 году он сбежал из тюрьмы на острове Макнила и после поимки был отправлен в Алькатрас, где написал автобиографию «Адский Алькатрас»

Известный гангстер и грабитель поездов Рой Гарднер был самым разыскиваемым человеком на тихоакеанском побережье США за всю историю. За его голову предлагали $5 тыс. — очень крупную сумму по тем временам. В 1921 году он сбежал из тюрьмы на острове Макнила и после поимки был отправлен в Алькатрас, где написал автобиографию «Адский Алькатрас»

Фото: Alcatraz

На фото операционная в больнице Алькатраса. Март 1956 года

На фото операционная в больнице Алькатраса. Март 1956 года

Фото: AP / Ernest K. Bennett

«Бродвей» — так заключенные называли главный коридор тюремного корпуса. Камеры на втором ярусе вдоль этого коридора были самыми желанными в тюрьме

«Бродвей» — так заключенные называли главный коридор тюремного корпуса. Камеры на втором ярусе вдоль этого коридора были самыми желанными в тюрьме

Фото: AP / Eric Risberg

Согласно тюремным правилам, каждый заключенный в Алькатрасе жил в отдельной камере. У него были минимальные привилегии на получение пищи, воды, одежды и медицинской и помощи. У заключенных не было личных вещей. Посещение библиотеки, общение с посетителями, получение писем — все это нужно было заслужить безупречным поведением

Согласно тюремным правилам, каждый заключенный в Алькатрасе жил в отдельной камере. У него были минимальные привилегии на получение пищи, воды, одежды и медицинской и помощи. У заключенных не было личных вещей. Посещение библиотеки, общение с посетителями, получение писем — все это нужно было заслужить безупречным поведением

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Несмотря на свою неприступность, заключенные время от времени пытались бежать из Алькатраса. Всего за все существование тюрьмы 34 заключенных организовали 14 попыток побега: семерых застрелили, двое утонули, пять пропали без вести, остальных удалось задержать и вернуть обратно в камеру. Двое заключенных пытались отплыть от острова, но были пойманы: один в 1945 году, другой в 1962-м

Несмотря на свою неприступность, заключенные время от времени пытались бежать из Алькатраса. Всего за все существование тюрьмы 34 заключенных организовали 14 попыток побега: семерых застрелили, двое утонули, пять пропали без вести, остальных удалось задержать и вернуть обратно в камеру. Двое заключенных пытались отплыть от острова, но были пойманы: один в 1945 году, другой в 1962-м

Фото: AP / Eric Risberg

Фото известных заключенных тюрьмы Алькатрас

Фото известных заключенных тюрьмы Алькатрас

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Самым известным беглецом был Франк Ли Моррис. Он начал готовиться к побегу как только оказался в Алькатрасе. В этой затее ему помогали заключенные — братья Джон и Кларенс Англин и Аллен Вест. За два года они разработали почти идеальный план. Его первая часть состояла в том, чтобы пробраться в главную вентиляционную шахту тюрьмы, а оттуда подняться на крышу. C крыши по водосточной трубе можно было спуститься на берег и попытаться доплыть до материка. Ночью 11 июня 1962 года беглецы поднялись на крышу через вентиляционную шахту (однако Аллен Вест застрял в ней, ему пришлось вернуться в камеру). О побеге стало известно на следующее утро. Однако поиски ничего не дали. История побега отражена в киноленте «Побег из Алькатраса» (1979), основанной на одноименной книге писателя Дж. Кэмпбелла Брюса. «Мы не лепим законопослушных граждан, мы лепим послушных заключенных», говорится в фильме

Самым известным беглецом был Франк Ли Моррис. Он начал готовиться к побегу как только оказался в Алькатрасе. В этой затее ему помогали заключенные — братья Джон и Кларенс Англин и Аллен Вест. За два года они разработали почти идеальный план. Его первая часть состояла в том, чтобы пробраться в главную вентиляционную шахту тюрьмы, а оттуда подняться на крышу. C крыши по водосточной трубе можно было спуститься на берег и попытаться доплыть до материка. Ночью 11 июня 1962 года беглецы поднялись на крышу через вентиляционную шахту (однако Аллен Вест застрял в ней, ему пришлось вернуться в камеру). О побеге стало известно на следующее утро. Однако поиски ничего не дали. История побега отражена в киноленте «Побег из Алькатраса» (1979), основанной на одноименной книге писателя Дж. Кэмпбелла Брюса. «Мы не лепим законопослушных граждан, мы лепим послушных заключенных», говорится в фильме

Фото: Alcatraz

Подъем в тюрьме — в 6:30 утра. После уборки в камерах и переклички заключенных выводили в столовую, где на еду отводилось 20 минут. После этого заключенные приступали к работе

Подъем в тюрьме — в 6:30 утра. После уборки в камерах и переклички заключенных выводили в столовую, где на еду отводилось 20 минут. После этого заключенные приступали к работе

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Тюремная столовая — место, где чаще всего происходили драки между заключенными, — была оборудована емкостями со слезоточивым газом &lt;br>На фото кадр из фильма «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли

Тюремная столовая — место, где чаще всего происходили драки между заключенными, — была оборудована емкостями со слезоточивым газом
На фото кадр из фильма «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли

Фото: Paramount Pictures

На фото швейная комната в тюрьме Алькатрас

На фото швейная комната в тюрьме Алькатрас

Фото: Carl Sundstrom / Alcatraz Federal Penitentiary / Wikipedia

После реконструкции тюрьмы в 30-е годы число камер увеличилось до 600, они были разбиты на блоки A,B,C,D – в последнем содержали самых опасных преступников

После реконструкции тюрьмы в 30-е годы число камер увеличилось до 600, они были разбиты на блоки A,B,C,D – в последнем содержали самых опасных преступников

Фото: AP

21 марта 1963 года тюрьму закрыли. Согласно официальной версии, причиной этому стали слишком большие расходы на содержание заключенных на острове

21 марта 1963 года тюрьму закрыли. Согласно официальной версии, причиной этому стали слишком большие расходы на содержание заключенных на острове

Фото: AP / Jakub Mosur

Самый известный заключенный Алькатраса — Аль Капоне. В июле 1931 года за неуплату налогов он был приговорен к десяти годам тюремного заключения и отправлен в федеральную тюрьму штата Джорджия в Атланте. В 1934 году его перевели в Алькатрас, где он провел семь лет

Самый известный заключенный Алькатраса — Аль Капоне. В июле 1931 года за неуплату налогов он был приговорен к десяти годам тюремного заключения и отправлен в федеральную тюрьму штата Джорджия в Атланте. В 1934 году его перевели в Алькатрас, где он провел семь лет

Фото: AP / Susan Ragan

Через несколько лет после закрытия тюрьмы, в 1969 году, группа индейцев переселилась на остров, фактически захватив его. Однако долго они там не прожили — в 1971 году остров сделали частью Национальной зоны отдыха «Золотые ворота»

Через несколько лет после закрытия тюрьмы, в 1969 году, группа индейцев переселилась на остров, фактически захватив его. Однако долго они там не прожили — в 1971 году остров сделали частью Национальной зоны отдыха «Золотые ворота»

Фото: AP

В 1973 году остров открыли для туристов, и теперь его ежегодно посещают около миллиона посетителей

В 1973 году остров открыли для туристов, и теперь его ежегодно посещают около миллиона посетителей

Фото: Csman / Wikipedia

6 августа 2004 года итальянец Альберто Кристини проплыл от острова Алькатрас до материка (2,4 км) за 1 час 50 минут. «Я чувствую себя хорошо, только немного замерз», — сказал он, выйдя на берег

6 августа 2004 года итальянец Альберто Кристини проплыл от острова Алькатрас до материка (2,4 км) за 1 час 50 минут. «Я чувствую себя хорошо, только немного замерз», — сказал он, выйдя на берег

Фото: Reuters / Kimberly White KW / GN

Следующая фотография
1 / 19

Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско (Калифорния, США). Первоначально территория острова использовалась как военный форт, однако позднее он был превращен в сверхзащищенную тюрьму для особо опасных преступников и тех, кто совершал попытки побега из предыдущих мест заключения. В настоящее время тюрьма расформирована, остров превращен в музей, куда ходит паром из Сан-Франциско

Фото: AP / Eric Risberg

Остров Алькатрас находится в 2,4 км от берега и омывается холодными водами с сильными подводными течениями. В 1934 году, когда США захлестнула небывалая волна преступности, тюрьму передали федеральному правительству и оборудовали по последнему слову техники

Фото: AP / RJF

В 1930-х годах старые деревянные решетки заменили на стальные, в камеры провели электрическое освещение, что позволяло постоянно наблюдать за заключенными, а в столовой установили распылители слезоточивого газа, которые дистанционно включались в случае беспорядков. Все подземные тоннели, которые можно было бы использовать для побега, замуровали

Фото: Security Pacific National Bank Collection / Wikipedia

Известный гангстер и грабитель поездов Рой Гарднер был самым разыскиваемым человеком на тихоакеанском побережье США за всю историю. За его голову предлагали $5 тыс. — очень крупную сумму по тем временам. В 1921 году он сбежал из тюрьмы на острове Макнила и после поимки был отправлен в Алькатрас, где написал автобиографию «Адский Алькатрас»

Фото: Alcatraz

На фото операционная в больнице Алькатраса. Март 1956 года

Фото: AP / Ernest K. Bennett

«Бродвей» — так заключенные называли главный коридор тюремного корпуса. Камеры на втором ярусе вдоль этого коридора были самыми желанными в тюрьме

Фото: AP / Eric Risberg

Согласно тюремным правилам, каждый заключенный в Алькатрасе жил в отдельной камере. У него были минимальные привилегии на получение пищи, воды, одежды и медицинской и помощи. У заключенных не было личных вещей. Посещение библиотеки, общение с посетителями, получение писем — все это нужно было заслужить безупречным поведением

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Несмотря на свою неприступность, заключенные время от времени пытались бежать из Алькатраса. Всего за все существование тюрьмы 34 заключенных организовали 14 попыток побега: семерых застрелили, двое утонули, пять пропали без вести, остальных удалось задержать и вернуть обратно в камеру. Двое заключенных пытались отплыть от острова, но были пойманы: один в 1945 году, другой в 1962-м

Фото: AP / Eric Risberg

Фото известных заключенных тюрьмы Алькатрас

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Самым известным беглецом был Франк Ли Моррис. Он начал готовиться к побегу как только оказался в Алькатрасе. В этой затее ему помогали заключенные — братья Джон и Кларенс Англин и Аллен Вест. За два года они разработали почти идеальный план. Его первая часть состояла в том, чтобы пробраться в главную вентиляционную шахту тюрьмы, а оттуда подняться на крышу. C крыши по водосточной трубе можно было спуститься на берег и попытаться доплыть до материка. Ночью 11 июня 1962 года беглецы поднялись на крышу через вентиляционную шахту (однако Аллен Вест застрял в ней, ему пришлось вернуться в камеру). О побеге стало известно на следующее утро. Однако поиски ничего не дали. История побега отражена в киноленте «Побег из Алькатраса» (1979), основанной на одноименной книге писателя Дж. Кэмпбелла Брюса. «Мы не лепим законопослушных граждан, мы лепим послушных заключенных», говорится в фильме

Фото: Alcatraz

Подъем в тюрьме — в 6:30 утра. После уборки в камерах и переклички заключенных выводили в столовую, где на еду отводилось 20 минут. После этого заключенные приступали к работе

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Тюремная столовая — место, где чаще всего происходили драки между заключенными, — была оборудована емкостями со слезоточивым газом
На фото кадр из фильма «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли

Фото: Paramount Pictures

На фото швейная комната в тюрьме Алькатрас

Фото: Carl Sundstrom / Alcatraz Federal Penitentiary / Wikipedia

После реконструкции тюрьмы в 30-е годы число камер увеличилось до 600, они были разбиты на блоки A,B,C,D – в последнем содержали самых опасных преступников

Фото: AP

21 марта 1963 года тюрьму закрыли. Согласно официальной версии, причиной этому стали слишком большие расходы на содержание заключенных на острове

Фото: AP / Jakub Mosur

Самый известный заключенный Алькатраса — Аль Капоне. В июле 1931 года за неуплату налогов он был приговорен к десяти годам тюремного заключения и отправлен в федеральную тюрьму штата Джорджия в Атланте. В 1934 году его перевели в Алькатрас, где он провел семь лет

Фото: AP / Susan Ragan

Через несколько лет после закрытия тюрьмы, в 1969 году, группа индейцев переселилась на остров, фактически захватив его. Однако долго они там не прожили — в 1971 году остров сделали частью Национальной зоны отдыха «Золотые ворота»

Фото: AP

В 1973 году остров открыли для туристов, и теперь его ежегодно посещают около миллиона посетителей

Фото: Csman / Wikipedia

6 августа 2004 года итальянец Альберто Кристини проплыл от острова Алькатрас до материка (2,4 км) за 1 час 50 минут. «Я чувствую себя хорошо, только немного замерз», — сказал он, выйдя на берег

Фото: Reuters / Kimberly White KW / GN

Смотреть

Новости компаний Все