Дональд Трамп сделает Алькатрас снова великим

Президент США Дональд Трамп взбудоражил общественность новым неожиданным заявлением: он намерен возобновить работу легендарной тюрьмы на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Для Дональда Трампа Алькатрас — своего рода символ возвращения суровой, но справедливой Америки. Эксперты между тем сомневаются в осуществимости и финансовой целесообразности проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюрьма Алькатрас

Фото: Fred Greaves / Reuters Тюрьма Алькатрас

Фото: Fred Greaves / Reuters

О своей идее насчет Алькатраса Дональд Трамп впервые рассказал в соцсети Truth Social в воскресенье, 4 мая. Он заявил, что уже поручил Бюро тюрем, Министерству юстиции и другим ведомствам «заново открыть существенно расширенную и перестроенную» тюрьму. В этом учреждении будут содержаться «самые безжалостные и жестокие преступники Америки», отметил он. И добавил: такое большое пространство также может понадобиться для временного содержания нелегалов, которых администрация планирует депортировать.

Многие подумали, что президент шутит: на острове давно нет тюрьмы, там сейчас музей. Но в беседе с журналистами 5 мая, Дональд Трамп подтвердил свои планы.

При этом он не стал скрывать, что речь идет об аллегории, которая может стать знаковой для его президентства: «Печальный символ, но это символ закона и порядка». Так хозяин Белого дома, вероятно, пытается поддерживать образ жесткого борца с преступностью и умело апеллирует к культурным символам старших поколений американцев, которые помогли ему выиграть выборы.

«Думаю, я должен был стать кинорежиссером,— пошутил господин Трамп, отвечая на вопрос о том, как ему пришла в голову идея снова открыть Алькатрас в качестве тюрьмы.— Я думаю, это что-то олицетворяет. Сейчас эта громадина стоит там, ржавея… Она как бы символизирует что-то одновременно ужасное и прекрасное, сильное и жалкое».

Директор Бюро тюрем Уильям Маршалл рассказал: он уже приказал «немедленно провести оценку, чтобы определить потребности и следующие шаги» для восстановления тюрьмы. «Мы с нетерпением ждем восстановления этого мощного символа закона, порядка и справедливости»,— отметил чиновник.

Тюрьма Алькатрас (иногда из-за неприступности ее называют The Rock — «Скала») расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Это учреждение оставило значительный след в истории уголовно-исполнительной системы США и в культуре в целом. Построенный как военно-морской форт в 1859 году, Алькатрас был преобразован в федеральную тюрьму в 1934-м. Там отбывали сроки Аль Капоне, Джордж «Машинган» Келли и другие известные преступники. Тюрьма вдохновила создателей таких голливудских фильмов, как «Побег из Алькатраса» и «Скала». Эти картины погружали зрителя в мрачную атмосферу и повествовали о драматических судьбах заключенных, стремящихся к свободе и совершивших невозможное — успешный побег из самой неприступной тюрьмы. Все это романтизировало Алькатрас. Тюрьма закрылась в 1963 году. Сегодня остров можно посетить с туристическими целями. Посетителям рассказывают о суровых реалиях жизни за решеткой в ХХ веке, жестоких методах содержания заключенных и о том, как изменилась система управления тюрьмами, став более гуманной.

Причиной закрытия тюрьмы в 1963 году были высокие эксплуатационные расходы из-за изоляции острова. Соленая вода и морской воздух оказывали на инфраструктуру здания разрушительное воздействие. Содержание каждого заключенного обходилось в $10 в день, в то время как в других учреждениях речь шла всего о $3. Федеральное управление тюрем тогда подсчитало, что на восстановление и поддержание объекта нужно $3–5 млн в год (эквивалентно $30–50 млн сегодня). Эта сумма не включала в себя ежедневные эксплуатационные расходы.

Вспоминая об этом, эксперты и чиновники в Калифорнии утверждают, что проект господина Трампа нереалистичен. «Невероятно сложный и пугающий — вот как я бы его описал»,— заявил в беседе с The Hill бывший смотритель парка при Службе национальных парков в Алькатрасе, автор нескольких книг про тюрьму Джон Мартини.

Телеканал CNN добавляет, что возрождение Алькатраса в качестве федеральной тюрьмы крайне непрактично и может привести к потере миллионов долларов налогоплательщиков.

И это в то время, когда Департамент эффективности правительства (DOGE) Илона Маска урезает федеральное финансирование по всем фронтам. Приведение тюрьмы в соответствие с современными стандартами — не обязательно для заключенных, но просто для обеспечения безопасности сотрудников тюрьмы, которым придется там работать,— практически неподъемная задача, полагает телеканал.

В интервью Politico председатель Демократической партии Сан-Франциско Нэнси Танг заявила, что считает план Дональда Трампа глупым. «Я не могу подобрать слова,— сказала она.— Для страны способ продемонстрировать силу — не возвращаться в прошлое. Дни, когда Алькатрас был местом заключения, давно прошли».

Екатерина Мур