Зарубежные СМИ: Что подразумевает новый план Израиля по полному захвату Газы?

Израиль утвердил новый план Генштаба по Газе. Анклав подлежит полному захвату и переходу под устойчивый израильский контроль — такую стратегию единогласно одобрил военно-политический кабинет Израиля. Также будет пересмотрен механизм распределения гуманитарной помощи в анклаве так, чтобы лишить палестинскую группировку «Хамас» доступа к ней. Кроме того, как пишет издание The Times of Israel, Нетаньяху работает над предложением Дональда Трампа переселить палестинцев из Газы в другие страны и превратить сектор в «ближневосточную Ривьеру». Масштабное наступление ЦАХАЛа может начаться уже в ближайшие недели, сообщают СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Новая фаза израильской операции получила название «Колесницы Гидеона». Войска больше не будут поэтапно зачищать районы сектора Газа и уходить оттуда. Присутствие ЦАХАЛа станет постоянным, усилятся авиаудары, инфраструктура «Хамаса» будет полностью разрушена, а саму территорию анклава Иерусалим объявит буферной зоной, публикует детали операции издание The Times of Israel.

В штабе Армии обороны Израиля подчеркивают, что центральным компонентом операции станет масштабная эвакуация всего населения Газы из зон боевых действий на юг. Сейчас население сектора немногим превышает 2 млн человек, уточняет ВВС. Израиль планирует передать функции доставки гуманитарной помощи частным компаниям. Но в ООН напомнили Израилю, что это нарушает основные гуманитарные принципы, и сообщили, что не будут сотрудничать с частниками.

Поучаствовать в снабжении палестинцев продовольствием неожиданно решил Дональд Трамп. В эфире NBC News он сообщил, что Штаты собираются раздобыть «немного еды» для Газы. Сейчас, по его словам, все, что привозят миссии, забирает себе «Хамас». Но The Washington Post напоминает, что правительство Нетаньяху два месяца назад запретило ввоз любой гуманитарной помощи в Газу. И в дальнейшем, после переселения палестинцев в новые хабы, продукты и лекарства будут раздавать только по спискам среди людей, которые прошли проверку Израиля. Новый механизм снабжения предполагает создание шести распределительных центров на юге Газы. Они будут находиться под контролем частных американских охранных компаний.

Военная операция начнется только после завершения поездки Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщили в Иерусалиме. Она стартует 13 мая. Президент США побывает в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, уточняет Bloomberg. В Израиле это называют четырехдневным окном возможностей для заключения соглашения о прекращении огня на 50 дней и об освобождении заложников. А пока военно-воздушные силы Израиля атаковали Йемен. Удары нанесли по порту Ходейда. Al Jazeera пишет, что ЦАХАЛ использовал около 30 истребителей. Целями стали в основном инфраструктура и энергообъекты. Разбомбили и бетонный завод. Израильские военные считают, что он использовался для строительства туннелей «Хамаса» и был важным экономическим ресурсом группировки.

В Нью-Йорке во время благотворительного fashion-бала Met Gala демонстранты устроили протесты против Израиля. Организаторы призывали остановить геноцид палестинцев и критиковали знаменитостей за то, что те продолжают «выставлять напоказ свое чрезвычайное богатство и материализм», в то время как жители Газы страдают, пишет New York Post.

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