Курултай Башкирии предложил создать единую базу данных о защитниках Отечества

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести в Государственную думу законопроект о создании единой, обобщенной базы данных об участниках Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, чтобы сохранить память о погибших, без вести пропавших и вернувшихся с победой солдат и офицеров, необходимо собрать и систематизировать данные о них на едином интернет-портале. «Сайт, имеющий статус официального источника, должен содержать только проверенные сведения и ссылки на электронные копии архивных документов»,— отметил он.

По словам спикера парламента, сейчас нет единой точки сбора достоверной информации, что затрудняет ее поиск.

«Есть несколько официальных сайтов. Кроме того, данные об участниках Великой Отечественной войны разбросаны на множестве интернет-ресурсов — они могут содержать неточности вплоть до ошибок в именах и фамилиях. Собрав и сохранив этот бесценный пласт информации, мы сможем с должным уважением передать память об участниках Великой Отечественной войны будущим поколениям»,— констатировал он.

Майя Иванова