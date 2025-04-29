Полиция задержала петербуржца, обстрелявшего подростков из пневматики в Шувалово

Днем 28 апреля у дома 78 по Большой Озерной улице полиция по горячим следам задержала 50-летнего местного жителя, который обстрелял подростков из пневматического пистолета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выяснилось, что вечером 27 апреля двое подростков со своим сверстником кидались кирпичами и камнями в забор напротив дома 84 по вышеуказанной улице. Следом молодые люди решили нарисовать на объекте агрессии граффити. В этот момент в них начали стрелять. Одна из пуль попала 12-летнему школьнику в лицо. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный рецидивист обстрелял двух прохожих из пневматического пистолета в Бокситогорске. В итоге пострадали 15-летний подросток и 22-летний молодой человек.

Андрей Маркелов