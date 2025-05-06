Два человека погибли при пожарах в Башкирии

В Башкирии при пожарах погибли два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

В одноэтажном жилом доме в селе Новонагаево Краснокамского района сгорели полы и оконная рама на кухне. В одной из комнат обнаружили погибшего 59-летнего мужчину. Пожарную охрану не вызывали, дознаватель МЧС выясняет обстоятельства.

В деревне Калуево Учалинского района поздно вечером загорелся бревенчатый сарай, баня, дом и хозпостройка. Во время тушения сарая на полу добровольная пожарная команда и сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС обнаружили погибшего мужчину. Предварительно дознаватель установил, что причиной пожара могла стать неосторожность погибшего при курении, из-за которой загорелось сено.

Майя Иванова