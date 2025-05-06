Глава Башкирии предложил Виктору Козлову снова возглавить «Салават Юлаев»

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил Виктору Козлову остаться главным тренером хоккейного клуба «Салават Юлаев» в новом сезоне, несмотря на вылет в третьем раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Какие-то полномочия у меня есть. Я уж при ребятах делаю вам предложение возглавить команду в следующий сезон. Сами примите решение»,— сказал господин Хабиров в раздевалке «Салавата Юлаева» после матча с ярославским «Локомотивом» (2:4).

Виктор Козлов начал профессиональную хоккейную карьеру в тольяттинской «Ладе» в 1991 году. В разные годы играл на позиции центрального нападающего за московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», московский ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист». Также провел 13 сезонов в различных американских клубах Национальной хоккейной лиги. За национальную сборную России в чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 50 игр, забил 10 голов.

Работать тренером начал в магнитогорском «Металлурге» (в качестве ассистента) в 2015 году. С сезона 2022/2023 — главный тренер команды из Башкирии. С ним во главе «юлаевцы» два года подряд вылетали в 1/8 финала плей-офф КХЛ, а в нынешнем розыгрыше дошли до полуфинала.

Виктор Козлов — двукратный обладатель Кубка Гагарина (как хоккеист «Салавата Юлаева» в 2011 году и как член тренерского штаба «Металлурга» в 2016 году). 14 февраля 2025 года, в день 50-летия тренера, Радий Хабиров удостоил его ордена Салавата Юлаева.

Идэль Гумеров