В Башкирии нашли двух утонувших людей

Вчера на реке Миасс около деревни Сулейманово Учалинского района из воды извлекли 55-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. По словам его брата, погибший пошел на реку рыбачить с лодки и не вернулся. Позже на реке обнаружили перевернутую лодку, а рядом — тело. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

На реке Ай около деревни Большеустьикинское Мечетлинского района спасатели госкомитета Башкирии по ЧС был нашли 83-летнего мужчину без признаков жизни, который также ушел рыбачить с лодки. Рыбака искали неделю.

Майя Иванова