Подрядчик из Мордовии получит до 8 млн рублей за уборку во Дворце борьбы в Уфе

ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» (учредитель — министерство спорта Башкирии) заключило договор с индивидуальным предпринимателем Артуром Камалтдиновым на уборку помещений и территории учреждения. Услуги обойдутся в 7,9 млн руб., следует из опубликованной на портале госзакупок информации.

С 1 мая по 30 июня подрядчик должен будет убирать универсальный спортивно-концертный зал Дворца борьбы, кабинеты допинг-контроля, тренерские, вестибюли, гардеробы, залы борьбы, бассейнов, туалетные комнаты и другие помещения общей площадью 22 тыс. кв. м в день. Кроме того, необходимо ухаживать за прилегающей территорией (около 31,9 тыс. кв. м в день).

Источники финансирования в опубликованных сведениях не указываются. Кроме победителя конкурса, на участие в закупке подали заявки два претендента.

Артур Камалтдинов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Ардатовском районе Мордовии в 2018 году. Занимается комплексным обслуживанием помещений. Основные заказчики услуг бизнесмена — школы и детские сады Уфы. Общий пакет господрядов, по данным Rusprofile, до договора с Дворцом борьбы составлял 86 контрактов на 8,5 млн руб.

С октября 2024 года Дворец борьбы, по данным сайта госзакупок, заключил по крайней мере 16 договоров на уборку здания и прилегающей территории на общую сумму более 38 млн руб.

Идэль Гумеров