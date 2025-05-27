Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Кузьминов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ярослав Кузьминов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 68 лет научному руководителю НИУ ВШЭ, координатору Экспертного совета при правительстве РФ Ярославу Кузьминову

Его поздравляет экономист, советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин:

— Дорогой Ярослав, с Днем Рождения! Я рад, что мы долго знакомы — еще с наших аспирантских времен. На моих глазах ты очень много создал. Идей, концепций, институтов. Воспитал учеников и последователей. Самое главное, что ты не останавливаешься. Впереди много сложных вопросов, но ты умеешь находить решения там, где другие видят только проблемы. Наше время требует нового анализа и творческих подходов. Желаю тебе оставаться таким же деятельным, а твоему таланту — таким же ярким! Хочется чаще общаться. Здоровья тебе и твоим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»