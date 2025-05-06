Санкт-Петербург занял четвертую строчку в «бриллиантовом рейтинге» городов России

В первом квартале текущего года Санкт-Петербург вошел в так называемый «бриллиантовый рейтинг» город России, заняв в нем четвертую строчку (7,7%). Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики ювелирного бренда Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Лидером по любви к бриллиантам стал Калининград — в этом городе доля продаж украшений с драгоценным камнем достигла 8,2% от всех покупок. В топ-5 также вошли Краснодар (8%), Волгоград (7,9%) и Сочи (7,6%), уточняется в исследовании.

Средний чек в РФ на изделия с бриллиантами в январе-марте 2025 года составил 24 760 рублей. Лидером по тратам оказался Краснодар — средний чек в городе достиг 27 951 рубля. Москва следует за ним с небольшим отрывом — средний чек в столице составил 27 737 рублей. Замыкает тройку лидеров Петербург, где средняя сумма покупки достигла 26 873 рублей. Также в топ-5 городов вошли Калининград (26 569 рублей) и Сочи (25 291 рубль).

При этом, как отмечают эксперты, изделия с бриллиантами петербуржцы чаще предпочитают именно в белом (57%) и желтом (27%) золоте. Самыми популярными категориями украшений являются кольца, серьги, подвески и колье.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за прошлый год общий оборот ювелирной розницы в РФ составил 459,4 млрд рублей. Жители Петербурга в 2024 году потратили на такие украшения более 28 млрд рублей.

Андрей Цедрик