Жители Петербурга за год потратили на ювелирные украшения более 28 млрд рублей

По итогам прошлого года общий оборот ювелирной розницы в РФ составил 459,4 млрд рублей. На Северо-Западный федеральный округ пришлось 12,1% оборота без учета продаж через маркетплейсы. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились в аналитическом центре бренда Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидером по объему продаж в СЗФО традиционно стал Петербург — суммарно жители города потратили на украшения 28,6 млрд рублей. В общем рейтинге город на Неве уступил первое место Москве, заняв вторую строчку по России.

В свою очередь, вторую строчку рейтинга Северо-Запада заняла Калининградская область — здесь оборот ювелирного рынка составил 5 млрд рублей. В пятерку лидеров по объемам продаж в СЗФО также вошли Мурманская (2,4 млрд руб.), Ленинградская (2,4 млрд руб.) и Вологодская области (2,3 млрд рублей).

По итогам 2024 года сразу два региона Северо-Запада вошли в общероссийский рейтинг по динамике роста ювелирного рынка. В Калининградской и Ленинградской областях прирост составил 43% и 41% соответственно, заняв также первые места в СЗФО.

При этом самый высокий средний чек в Северо-Западном федеральном округе был зафиксирован также в Петербурге — жители города тратили на ювелирные изделия в среднем 10 253 рубля, это выше, чем в среднем по РФ (9 100 руб.). Кроме того, в пятерку лидеров по среднему чеку в округе вошли Мурманская область (9 448 руб.), Псковская область (8 044 руб.), Ленинградская область (7 446 руб.) и Архангельская область (7 370 рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2024 года продажи ювелирных украшений в Петербурге выросли сразу на 32%, а средний чек увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом.

Андрей Цедрик