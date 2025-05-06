Telegraph: Великобритания готовится к военному нападению со стороны РФ

Великобритания готовится к военному нападению со стороны России. Как сообщает издание Telegraph, чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях. Последний раз они редактировались в 2005 году.

Telegraph отмечает, что обновление плана будет проходить на фоне опасений, что Великобритания не готова к войне. В нем будет описана стратегия действий на первые дни после атаки на материковую часть Великобритании. Документ определит реакцию правительства на объявление войны, включая использование бункеров для защиты министров и королевской семьи, организацию общественного вещания, а также накопление ресурсов.

Обновленный план, по данным издания, предусматривает алгоритм действий на первые дни в случае атаки Великобритании ракетами с неядерными или ядерными боеголовками, а также кибератаки. Отмечается, что документ, вероятно, останется секретным.