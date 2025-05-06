Илон Маск: колонизация Марса — «страхование жизни» для человечества

Основатель SpaceX Илон Маск назвал колонизацию Марса «страхованием жизни» для человечества. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Марс — это страхование жизни для коллективной жизни. В конечном итоге вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем. Солнце постепенно расширяется, и поэтому в какой-то момент нам действительно нужно стать многопланетной цивилизацией, потому что Земля будет сожжена»,— сказал господин Маск, добавив, что люди смогут высадиться на Красной планете уже в 2029 году.

В конце марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Илон Маск работает над пересмотром программ и финансирования NASA. Уточнялось, что миллиардер намерен направить средства агентства на разработки для полета на Марс.