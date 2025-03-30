WSJ: Маск начал пересматривать программы NASA с целью отправки человека на Марс
Основатель SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и финансирования NASA. Миллиардер намерен направить средства агентства на разработки для полета на Марс. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Илон Маск
Фото: Refugio Ruiz / AP
По их информации, с этой целью господин Маск также добивался поддержки президента США Дональда Трампа. Предприниматель пытался убедить его в том, что полет на Марс увековечит имя господина Трампа как президента-первопроходца. Издание отмечает, что Илон Маск осуществляет серьезные изменения в приоритетах NASA. Это может оказать огромное влияние на SpaceX, которая является одним из крупнейших подрядчиков агентства.
В сентябре 2024 года Илон Маск говорил о планах через два года отправить космический корабль Starship на Марс для проверки безопасности посадки на планете. По его словам, в случае удачных испытаний первые пилотируемые полеты на Марс начнутся через четыре года.
Представительница NASA заявила WSJ, что агентство с нетерпением ждет, когда установят «повестку дня, которая будет соответствовать смелому видению президента Трампа, изложенному в его инаугурационной речи». «В этом духе мы по-прежнему привержены продвижению амбициозной стратегии по возвращению американцев на поверхность Луны, достижению Марса и дальнейшему расширению границ исследований»,— сообщили в агентстве.
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