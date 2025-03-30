WSJ: Маск начал пересматривать программы NASA с целью отправки человека на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и финансирования NASA. Миллиардер намерен направить средства агентства на разработки для полета на Марс. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Refugio Ruiz / AP Илон Маск

Фото: Refugio Ruiz / AP

По их информации, с этой целью господин Маск также добивался поддержки президента США Дональда Трампа. Предприниматель пытался убедить его в том, что полет на Марс увековечит имя господина Трампа как президента-первопроходца. Издание отмечает, что Илон Маск осуществляет серьезные изменения в приоритетах NASA. Это может оказать огромное влияние на SpaceX, которая является одним из крупнейших подрядчиков агентства.

В сентябре 2024 года Илон Маск говорил о планах через два года отправить космический корабль Starship на Марс для проверки безопасности посадки на планете. По его словам, в случае удачных испытаний первые пилотируемые полеты на Марс начнутся через четыре года.

Представительница NASA заявила WSJ, что агентство с нетерпением ждет, когда установят «повестку дня, которая будет соответствовать смелому видению президента Трампа, изложенному в его инаугурационной речи». «В этом духе мы по-прежнему привержены продвижению амбициозной стратегии по возвращению американцев на поверхность Луны, достижению Марса и дальнейшему расширению границ исследований»,— сообщили в агентстве.

О планах колонизации Красной планеты — в материале «Ъ» «Марс будет свободным».