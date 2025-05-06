Овечкин подарил Лукашенко джерси с автографом

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил подписанный джерси президенту Белоруссии Александру Лукашенко после поздравления с рекордом по числу заброшенных шайб НХЛ. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского президента «Пул Первого».

«Джерси от легенды хоккея едет в Минск. Ни разу не сомневаемся — новый экспонат в музее Дворца (Независимости — “Ъ”)»,— говорится в сообщении.

Telegram-канал публикует фотографии Овечкина с временным поверенным Белоруссии в США и джерси команды «Вашингтон Кэпиталз» с автографом спортсмена. На нем написано: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ».

Ранее Александр Лукашенко в одном из интервью поздравил российского хоккеиста со снайперским рекордом НХЛ. В сообщении «Пула Первого» отметили, что подписанное джерси — «ответ от Овечкина» на поздравления.