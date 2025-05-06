Четыре главных аэропорта Москвы приостановили работу

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево в Москве. Ранее работу приостановили остальные аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) — Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки пяти БПЛА, летевших на Москву. Позже стало известно об уничтожении еще одного дрона, направлявшегося к столице. По предварительным данным мэра, серьёзных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.