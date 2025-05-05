Трамп: Россия и Украина хотят урегулировать конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности России и Украины урегулировать конфликт на украинской территории. В ходе беседы с журналистами на площадке Белого дома он отметил, что обе стороны заинтересованы в разрешении ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить этот конфликт. Они (Россия.— "Ъ") хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать»,— сказал господин Трамп, подчеркнув значимость анонсированного президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия.

Он добавил, что предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом не прилагала усилий для мирного урегулирования. Господин Трамп повторил, что конфликта можно было избежать, если бы он находился на посту президента в 2022 году.

Господин Путин объявил уже второе перемирие 28 апреля. Оно продлится с 8 по 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такую идею. Он предложил прекратить огонь минимум на 30 дней, чтобы проверить готовность обеих стран к урегулированию конфликта. Российские власти предложение не приняли.

О попытках урегулирования российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Крым — ваш».

Екатерина Отрашкевич