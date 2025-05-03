Зеленский отклонил предложение Путина о трехдневном перемирии

Владимир Зеленский отверг инициативу президента России Владимира Путина о временном прекращении огня с 8 по 11 мая, приуроченном к 80-летию Победы. Вместо этого украинский лидер предложил 30-дневное перемирие по модели, ранее озвученной США. Об этом сообщают украинские СМИ.

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Фото: Alina Smutko / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Американцы предложили модель безусловного прекращения огня — мы следуем ей. Нужны не 3 дня, а 30, чтобы можно было реально что-то согласовать»,— заявил господин Зеленский журналистам.

Ранее Кремль объявил о готовности соблюдать перемирие в праздничные дни, как это было на Пасху. По данным Минобороны РФ, тогда российские войска строго придерживались режима тишины, в то время как ВСУ, по утверждениям ведомства, нарушили его почти 4,9 тыс. раз за 30 часов, атаковав позиции в ДНР.

Как союзники Украины отворачивают президента США от России — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».