Трамп заявил, что знает кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, кто ответственен за подрыв трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он отверг версию о причастности к этому России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

«Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Так он ответил на вопрос, может ли США начать расследование подрыва.

Германия остается единственной европейской страной, которая продолжает расследование подрывов «Северных потоков», произошедших 26 сентября 2022 года. В июне 2023 года Генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест подозреваемого — украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Как писали СМИ, после этого он уехал из Польши на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что, по данным российских спецслужб, к подрыву причастны не частные лица, а крупные государства.

Лусине Баласян