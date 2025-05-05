«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в первом матче после отставки Лички

Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:1 на выезде победили самарские «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на второй минуте открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. Также в составе москвичей отметился дублем форвард Ярослав Гладышев (55, 84). На 31-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

На 49-й минуте матча полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль получил красную карточку, бело-голубые остались вдесятером. Карраскаль не примет участия в дерби со «Спартаком», которое пройдет 11 мая в рамках 28-го тура РПЛ.

1 мая «Динамо» прекратило сотрудничество с Марцелом Личкой, занимавшим пост главного тренера команды. Матч против «Крыльев Советов» стал для бело-голубых первым после отставки чеха. В нем командой руководил Ролан Гусев.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками в 27 матчах. Впереди идут «Краснодар» (61 очко), петербургский «Зенит» (57), столичные ЦСКА (52) и «Спартак» (51). «Крылья Советов» с 30 баллами располагаются на 10-й строчке. За три тура до конца самарцы на 6 очков опережают «зону переходных матчей».

Роман Левищев