Электросамокатчиков выводят из тени

Кикшеринговые компании предложили властям ввести обязательную верификацию пользователей прокатных электросамокатов через портал «Госуслуги». Подобная мера, уверены представители бизнеса, сократит число случаев, когда средства индивидуальной мобильности (СИМ) берут в аренду несовершеннолетние, что запрещено правилами. Более 30% раненных в авариях с электросамокатами, по данным МВД,— подростки возрастом 10–17 лет. В Минцифры заявили, что готовы подключить кикшеринговые компании к эксперименту по авторизации через «Госуслуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доступ детей и подростков к прокатным электросамокатам можно ограничить с помощью портала «Госуслуги», уверены кикшеринговые компании

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Доступ детей и подростков к прокатным электросамокатам можно ограничить с помощью портала «Госуслуги», уверены кикшеринговые компании

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пресс-службе Минцифры “Ъ” рассказали, что ряд кикшеринговых компаний (не уточнив, какие конкретно) обратились в ведомство с предложением ввести для пользователей прокатных электросамокатов обязательную верификацию через портал «Госуслуги».

До недавних пор, напомним, пользователям кикшеринга (их, по оценкам Ассоциации операторов микромобильности, более 61 млн человек) достаточно было установить приложение, привязав к нему банковскую карту. При этом пользователь подписывает договор оферты с компанией, обязуясь соблюдать установленные правила. В договоре с «МТС.Юрент» и «Яндекс.Go» записан запрет доступа к самокатам для несовершеннолетних, Whoosh разрешает в ряде городов аренду 16-летним. При выявлении нарушения (например, в ходе рейда ГИБДД) штраф оператора за нарушение правила составляет 30–100 тыс. руб. Для дальнейшего ужесточения доступа в сервис детей и подростков в марте 2025 года столичные власти обязали операторов привязать приложение к аккаунту на mos.ru (полную учетную запись на портале получают только совершеннолетние). Сейчас бизнес предлагает ввести верификацию уже на федеральном уровне. Кикшеринг сегодня представлен более чем в 210 городах РФ.

В Ассоциации операторов микромобильности заявили, что готовы к введению верификации. «По статистике, 99,9% горожан соблюдают правила поездок на самокатах,— говорят в Whoosh.— Верификация через "Госуслуги" поможет не допустить к сервису тот небольшой сегмент пользователей, которые нарушают правила оферты. Отсутствие анонимности при регистрации в приложении сможет стать инструментом, чтобы отсеять нарушителей правил безопасных поездок». «Интеграция с "Госуслугами" — один из самых действенных и удобных инструментов отсечь пользователей, которые в силу возраста не способны оценить возможные последствия поездок на таком транспорте, как самокаты,— добавляют в "МТС.Юрент".— Пилотный проект с mos.ru в Москве уже показывает, что цифровая интеграция эффективнее любых других ограничительных инструментов». «Чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения, во всех городах необходимы системы верификации и проверки возраста»,— добавляют в «Яндекс.Go».

По данным МВД, в 2024 году произошло более 4,4 тыс. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых погибли 54 человека, ранены 4,59 тыс. 32% всех раненных в авариях с СИМ — это подростки возрастом 10–17 лет. 65% всех ДТП с СИМ происходят с участием кикшеринговых устройств.

«Повсеместное внедрение» верификации пользователей кикшеринговых сервисов не планируется, заявили “Ъ” в Минцифры. «Чтобы подключить авторизацию через "Госуслуги" на каком-либо ресурсе, нужно нормативное обоснование,— пояснили в ведомстве.— Прорабатывается вопрос включения одного из операторов в эксперимент по авторизации через "Госуслуги", проводимый Минцифры в рамках постановления правительства №453». Этот документ, действующий с 2021 года, разрешает определенным компаниям запрашивать у граждан доступ к информации, хранящейся на портале «Госуслуги» (например, при регистрации в соцсетях, заключении договора купли-продажи и т. д.). «Участники эксперимента совместно с Минцифры определяют сервисы и сценарии, в которых используется учетная запись,— пояснили “Ъ” в министерстве.— Пользователи могут передать только те сведения, которые согласны предоставить, например, о возрасте. Отозвать согласие на их обработку можно будет в любой момент».

«На первый взгляд идея хорошая и логичная, не вижу никаких препятствий, чтобы такую верификацию сделать,— заявила “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР).— Понятно, что некоторые подростки будут пытаться новые ограничения как-то обойти. Но такие случаи, уверена, можно будет минимизировать, если подумать про механизм контроля на этапе разработки системы. Я бы еще подумала про обязательную страховку для катающихся на электросамокатах по аналогии с ОСАГО. Этот вопрос также необходимо проработать». Член Общественной палаты Александр Холодов считает, что сначала нужно проанализировать эффект от верификации на mos.ru, а уже потом распространять аналогичную меру на всю страну с помощью «Госуслуг». Глава Союза пешеходов Владимир Соколов напоминает, что, по независимым оценкам, на дорогах России передвигается порядка 500–600 тыс. частных электросамокатов. «Кикшеринговые компании их не контролируют, привязать к какой-либо системе верификации будет сложно»,— считает господин Соколов. Минтранс и МВД, напомним, готовят пакет документов по введению среди прочего обязательной регистрации всех СИМ с выдачей номеров по аналогии с постановкой на учет автомобилей. Новые правила коснутся владельцев всех электросамокатов и СИМ, включая частных.

Иван Буранов